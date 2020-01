La fortuna bacia Andria: «gratta e vinci» da 2 milioni di euro

La fortuna tocca la Puglia e in particolare Andria, dove è stata realizzata nei giorni scorsi una vincita da due milioni di euro con il biglietto «Il Miliardario Maxi».

Il biglietto fortunato è stato acquistato nel punto vendita di Giuseppe Giorgino, nella via Tangenziale Comunale Est.

«Non so chi possa aver vinto ma sono molto felice per lui o lei; spero che faccia buon uso della vincita e che doni parte della somma a qualche ente di beneficenza», ha dichiarato Giuseppe Giorgino, titolare del punto vendita dove è stato venduto il biglietto fortunato.

Dall’inizio dell’anno il «Gratta e Vinci» ha distribuito complessivamente premi per oltre 182 milioni di euro su tutto il territorio nazionale.

Il Gratta e Vinci è la più grande lotteria istantanea al mondo e permette – grattando i simboli che compaiono sul biglietto – di vincere premi immediati in denaro. Il Gratta e Vinci è gestito da Lotterie Nazionali, società partecipata da Lottomatica Holding S.r.l., Scientific Games International Inc., Scientific Games Italy Investments S.r.l., Arianna 2011 S.p.A. e Servizi in Rete 2001 S.r.l.

Dal 1° ottobre 2017, per tutte le lotterie istantanee, alle vincite di importo superiore a 500 euro viene applicata una ritenuta pari al 12% sulla parte di importo eccedente la somma di 500 euro.