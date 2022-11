Giorno vittime della strada, pullman azzurro Polizia fa tappa in Puglia

BARI - In vista della Giornata mondiale in memoria delle vittime della strada che si celebra il 20 novembre, il pullman azzurro della Polizia di Stato, che è una vera aula multimediale itinerante, e l’auto Lamborghini con la livrea della Polizia faranno tappa nelle province di Taranto, Brindisi e Bari a partire da domani. L’obiettivo è fornire, grazie al supporto di operatori specializzati, indicazioni utili sul rispetto delle regole del Codice della strada e sulle dirette conseguenze dei comportamenti errati assunti alla guida. L'iniziativa è organizzata nell’ambito dell’undicesima manifestazione 'La vita spezzata' promossa dall’associazione Ato di Martina Franca. L’appuntamento è per domani a Locorotondo (Bari), il 16 novembre a Cisternino (Brindisi), il 17 novembre a Montemesola (Taranto), il 18 novembre a Martina Franca (Taranto) e il 19 novembre a Monopoli (Bari).

Il pullman azzurro consentirà ai visitatori di entrare in contatto con un team di esperti poliziotti anche per simulare le sensazioni che proverebbe un uomo alla guida di un veicolo sotto effetto di sostanze stupefacenti o alcoliche. L’educazione stradale non è rivolta solo agli automobilisti ma anche ai giovani, attraverso la diffusione nelle scuole e negli incontri con i poliziotti della Stradale.