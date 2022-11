Bari, denaro in cambio di voti: presidente Foggia Canonico rimane ai domiciliari

BARI - Il presidente del Foggia Calcio ed ex consigliere regionale Nicola Canonico resta ai domiciliari. La gip Rossana De Cristofaro ha rigettato l’istanza di revoca della misura cautelare presentata dalla difesa, l’avvocato Michele Laforgia, dopo l’interrogatorio di garanzia (del cui contenuto riferiamo nell’altro articolo in questa pagina). Nonostante il parere favorevole espresso dai pubblici ministeri, Fabio Buquicchio e Michele Ruggiero. Canonico è stato arrestato il 26 ottobre per i reati di associazione per delinquere e corruzione elettorale. Secondo l’accusa avrebbe organizzato la campagna elettorale di Francesca Ferri (eletta consigliera comunale di Bari il 26 maggio 2019), mettendo in piedi un sistema di presunta compravendita di voti con lei e con il compagno Filippo Dentamaro...

