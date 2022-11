Mola, va a raccogliere l'uva in un campo e scompare misteriosamente: paura per una 73enne

MOLA DI BARI - «Aiutateci ad avere notizie di Crescenza!». È l’appello del marito e dei familiari di Crescenza Bellipario, la donna di 73 anni della quale non si hanno notizie dalla serata di lunedì 7 novembre. A denunciarne la scomparsa sono stati i familiari che, insieme ai Carabinieri della Tenenza, hanno ricostruito i movimenti della donna. Secondo il racconto del marito, Crescenza nella prima serata di lunedì si sarebbe recata insieme all’uomo in un campo agricolo di sua proprietà in contrada San Marco, per raccogliere qualche grappolo di uva. L’uomo ha riferito ai militari che la donna si sarebbe allontanata dall’auto, una utilitaria, dove l’aveva lasciata per qualche minuto, giusto il tempo di raccogliere qualche altro grappolo e trasportare la cassetta di frutta nel bagagliaio. Al suo ritorno, l’uomo ha notato la sua assenza e dopo averla chiamata più volte invano, ha allertato le forze dell’ordine. In pochi minuti sono scattate le ricerche dei Carabinieri e dei Vigili del fuoco di Bari che con l’ausilio delle unità cinofile e un drone, hanno setacciato tutta la zona, a partire dalla contrada San Marco, nella zona del traliccio nella prima periferia a ovest della città, dove la donna sarebbe stata avvistata l’ultima volta. Le ricerche sono proseguite anche per tutta la notte tra lunedì e martedì, senza risultato alcuno. La donna, stando a quanto emerso dalle prime indagini, non si sarebbe mai allontanata all’improvviso facendo perdere le sue tracce. La foto segnaletica divulgata è recente e corrisponderebbe a pieno all'immagine affissa e divulgata.

I carabinieri la stanno cercando, così come tutti i suoi parenti e conoscenti che hanno anche contattato il 118 per capire se possa essere stata soccorsa o ricoverata in qualche ospedale della zona. Un appello è stato rivolto anche ai residenti e agli agricoltori della zona. Così il sindaco Giuseppe Colonna, in mattina alle 9,30: «Continuano senza sosta le ricerche dell’anziana signora, nostra concittadina, scomparsa ieri nella zona di San Marco. Crescenza Bellisario, 73 anni, soffre di Alzheimer, motivo per cui potrebbe essere confusa. Prego chiunque l’abbia vista o la veda di contattare le forze dell’ordine. Sono vicino alla famiglia, in questo momento di forte angoscia». Fra l'altro Crescenza avrebbe bisogno di alcuni farmaci ed è importante che venga rintracciata quanto prima. Nel corso del pomeriggio due elicotteri dei carabinieri del nucleo di Bari hanno perlustrato la zona, anche i cittadini di Mola hanno partecipato di propria iniziativa alle ricerche della donna che al momento della scomparsa indossava una gonna scura e una maglia di colore azzurro.