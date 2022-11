Corato, ambulatorio di ortopedia a mezzo servizio: «Ma le cose miglioreranno»

«L’ospedale di Corato non subirà alcuna riduzione delle prestazioni di natura ortopedica. Il dipartimento di Ortopedia e Traumatologia della ASL di Bari, concordandolo con la direzione strategica, ha realizzato un piano di efficientamento, sia per ottimizzare le prestazioni, ma soprattutto per garantire un adeguato trattamento in sicurezza al paziente in emergenza urgenza». La Asl replica alle polemiche sorte a Corato in seguito alla decisione di limitare il servizio dell’ambulatorio di ortopedia alle sole mattinate (dalle 8 alle 14) dal lunedì al sabato.

«In proiezione i trattamenti ortopedici tenderanno ad aumentare - dicono ancora dalla Asl - e, in particolare, aumenteranno le prestazioni ambulatoriali ed i trattamenti chirurgici ortopedici in regime di “day service”. Una organizzazione efficiente che non comporterà alcuna défaillance nel sistema, come purtroppo si è verificato nel passato, essendo il servizio affidato a solo due unità di specialisti ortopedici, per cui in caso di assenza per ferie o malattie l’attività poteva subire conseguenze».

«La nuova organizzazione in ottica dipartimentale, invece, potrà contare su una squadra di dodici chirurghi ortopedici per garantire le prestazioni 8-14 tutti i giorni dal lunedì al sabato e per due giorni alla settimana con due unità che assicureranno le prestazioni chirurgiche in “day service”. Lo stesso gruppo di professionisti garantirà l’Emergenza urgenza per i pazienti più gravi, che richiedono alti livelli prestazionali, presso l'ospedale di Molfetta».

«Il nuovo modello organizzativo è stato già testato da giugno 2022 con la conversione del reparto di Putignano dedicato alla Chirurgia elettiva ortopedica (protesi di anca e ginocchio), ed il trattamento dell’Emergenza Urgenza presso l’Ortopedia di Monopoli», concludono dalla Asl.