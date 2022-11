Bari, rider picchiato da un gruppo di 18enni: 3 denunce

BARI - Un ventiduenne finito in ospedale con un naso rotto e tre diciottenni incensurati denunciati per l'aggressione, con la Procura che ha ancora indagini in corso. È questo il bilancio per un semplice rimprovero che un rider ha rivolto a quattro ragazzi la sera del 30 ottobre scorso in piazzetta dei Papi. Dalla ricostruzione fatta dalla Polizia, che è intervenuta con una volante, sembra che il ventiduenne avesse rimproverato un gruppo di ragazzi che avevano buttato per terra dei tranci di pizza dopo averla mangiata. A quel punto i ragazzini gli avrebbero prima lanciato un cartone della pizza, poi calciato un pallone nella sua direzione ripetutamente. Quando il rider li ha affrontati, chiedendo di smetterla, sarebbe iniziato il litigio contro almeno quattro persone. Tafferuglio fermato dalla polizia, che era di presidio in zona e che è riuscita ad identificare tre degli aggressori. Il rider è stato trasportato in ospedale per il naso rotto ed escoriazioni su tutto il corpo.

La denuncia arriva dal sindacato Fit Cisl Puglia, che ha appreso della presunta aggressione durante un'assemblea sindacale tra i rider...