Bari, differenziare che passione

BARI - Primo posto assoluto per la plastica. Con ben 17mila e 200 pezzi conferiti. Quasi la metà degli oltre 35mila e 300 rifiuti da imballaggi correttamente smaltiti. Smaltiti in cinque speciali bocche che da circa tre settimane campeggiano davanti a uno degli ingressi di parco 2 Giugno. Nello specifico lungo viale Einaudi. Primo bilancio più che positivo per le due eco-stazioni, le nuove strutture grazie alle quali Comune, Amiu e Consorzio Conai hanno lanciato dal 13 ottobre scorso la raccolta selettiva dei rifiuti: acciaio, alluminio, carta, plastica e vetro. Un sistema che se da un lato consente di migliore le percentuali di una raccolta differenziata più pura (ed economicamente più vantaggiosa) dall’altro permette ai cittadini di accumulare punti e coupon da spendere nelle diverse attività commerciali che stanno aderendo all’iniziativa.

Come funziona la raccolta punti I due eco-compattatori sono attivi tutti i giorni, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 23 e 59 e la domenica dalle 6 alle 14. Dotati di telecamere per verificare la correttezza dello smaltimento e per prevenire atti vandalici, vengono presentati da un gruppo di volontari ambientali, pronti a rispondere a domande e chiarimenti. Ogni cittadino può conferire i rifiuti da imballaggi – rispettando le indicazioni sulla selezione, specie per le bottiglie in Pet – senza registrarsi o, se interessato ad acquisire più punti per vincere altri premi oltre ai buoni, registrandosi attraverso i touch screen delle macchine, usando la tessera sanitaria, sulla quale saranno poi caricati i punti per ogni pezzo inserito. Ogni imballaggio conferito attribuisce dei punti per ottenere i premi offerti dai singoli consorzi di filiera: borse termiche con 1000 punti (Comieco), grucce in cartone con 180 punti (Comieco), zaini con 800 punti (CiAl), scalda collo con 400 punti (Corepla), vassoi con 400 punti (Ricrea), bottiglie in vetro riciclato riutilizzabili con 300 punti (CoReve). Ogni venti conferimenti scatta invece un buono da spendere in una delle attività commerciali aderenti. Un elenco di negozi e punti vendita che ogni giorno si arricchisce sulla speciale sezione “Sali a bordo” disponibile sul sito Amiu Puglia. Ci sono attività che propongono sconti su abbigliamento, occhiali, prodotti per animali o articoli per lo sport e la nautica. E ci sono persino le promozioni sui farmaci. In queste prime tre settimane sono già 209 i buoni erogati.

«Numeri che certificano l’utilità di questo progetto, realizzato grazie al Conai e ai consorzi di filiera che hanno deciso di puntare su Bari. E rivolgiamo un appello a tutte le attività commerciali: aderendo a questa iniziativa intercettano nuovi clienti e ci danno indirettamente una mano sulla raccolta differenziata», commenta l’assessore all’Ambiente Pietro Petruzzelli. E per capire gli effetti dei due eco-compattatori sarà interessante l’esito del monitoraggio Amiu sui cassonetti stradali attorno all’area di parco 2 Giugno. Per verificare se la presenza delle due eco-stazioni abbia contestualmente ridotto la portata dei rifiuti su strada.

Le prossime iniziative Amiu e Comune stanno lavorando per riattivare la raccolta punti (con buoni da spendere in centri commerciali) nei cinque centri comunali di conferimento. Lì dove si possono lasciare anche ingombranti, mobili e vecchi elettrodomestici. Uno di questi centri, quello di viale di Maratona (ingresso da via Napoli, accanto al parcheggio Lidl), sarà dismesso e trasferito nelle vicinanze della Fiera in largo Pacha. Da qualche giorno invece sono stati prolungati gli orari di apertura del centro di raccolta della zona industriale, aperto dal lunedì al sabato dalle 7 alle 18 e la domenica e i festivi dalle 7 alle 12.30.