BARI - Disabile al 100%, con accompagnatore, ma non in carrozzina. Per quest’ultima ragione non può ottenere un posto riservato ai disabili al concerto dei Modà in programma il 13 maggio a Bari. È l’amara sorpresa nella quale si è imbattuto nei giorni scorsi il 44enne barese Silvio Emanuele Ricci. Una vicenda che ha come protagonisti lui e il Teatroteam di Bari che ha liquidato la questione con una mail di poche righe inviata all’uomo il 21 ottobre scorso che cita testualmente: «Buongiorno, solo se disabili in carrozzina può usufruire dell’agevolazione. Cordiali saluti».

Forse Emanuele Ricci è un disabile di serie B o i disabili sono soltanto quelli che vivono in carrozzina? «Sinceramente non riesco a dare una spiegazione a tutto questo - spiega Emanuele Ricci - e purtroppo non è la prima volta che mi imbatto in situazioni del genere, a dir poco penose, con il teatroteam di Bari. Per questo ho deciso di denunciare questo episodio alla rubrica Dillo alla Gazzetta. Sono davvero stanco di vivere esperienze tristi come queste nonostante la condizioni di disabile per nulla semplice da gestire, soprattutto a livello burocratico».

Ma torniamo all’accaduto. A spiegare nei dettagli la vicenda è lo stesso Emanuele. «Mando la mail immediatamente dopo aver visto la locandina sul sito esattamente il 21 ottobre - spiega - e mi rispondono dal Teatroteam, attraverso una mail, dicendomi che le agevolazioni sono destinate solo a chi sta in sedia rotelle. Ma la normativa di legge è ben diversa - aggiunge Emanuele - le disposizioni sono chiare: per ogni concerto è previsto un numero di posti limitati per disabili al 100% che hanno precedenza insieme agli accompagnatori ma anche a coloro che non hanno gli accompagnatori. Io sono un disabile al 100%, dal 2018 riconosciuto dalla Commissione Medica dell’Inps, ma non sono sulla sedia a rotelle. Quindi, per il Teatroteam, non posto godere delle agevolazioni».

Purtroppo non è la prima volta che il Teatroteam, avrebbe dato questa risposta ad Emanuele. «Con le organizzazioni di altri concerti - aggiunge - non ho mai avuto problemi. La questione si pone solo con il Teatroteam ed ogni volta che faccio richiesta mi danno sempre la stessa risposta, aggiungo per quello che mi riguarda, discriminatoria. Questa è davvero discriminazione a tutti gli effetti. Non esistono disabili di serie A e di serie B».