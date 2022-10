Il pugliese Carlucci sul podio del Campionato del Mondo del Panettone

BARI - Nella top 3 del Campionato del Mondo del Panettone 2022, organizzato dalla FIPGC Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria che si è tenuto a Fiano Romano (Rm) c'è anche un pugliese. Si tratta di Nico Carlucci, bakery chef che ha conquistato una medaglia di bronzo nella categoria "panettone classico" in finale con altri 35 colleghi provenienti da tutto il mondo.

Cinque le categorie in concorso: "Il Miglior Panettone classico del mondo, "Il Miglior Panettone innovativo del mondo", "Il miglior Panettone salato del mondo", " Il miglior pandoro del mondo" e "Il miglior Panettone/Pandoro decorato del mondo" a cui hanno preso parte ben 350 candidati con le loro varietà di panettoni. A giudicare i vari prodotti una giuria interna alla Federazione, tra cui il Presidente Fipgc Matteo Cutolo, il rappresentante dei panificatori in Fipgc Fabio Albanesi e i vincitori delle passate edizioni del concorso. Dopo una prima "scrematura interna", con la successiva finale che si è disputata il 23 ottobre scorso, una nuova giuria esterna (composta da 4 professionisti di fama internazionale tra cui Fabio Bertoni, la Dott.ssa Simona Lauri, Alessandro Bertuzzi e Ettore Cioccia) ha valutato i panettoni rimasti in gara nelle 5 categorie e ha scelto i migliori, assegnando ai vincitori le varie medaglie.

«Il bronzo è un riconoscimento che mi dà stimolo per gli anni avvenire - spiega il pugliese Carlucci che è stato premiato grazie al suo panettone classico realizzato con lievito madre liquido - questo risultato è il frutto di impegno e sacrificio. Ringrazio i tanti amici che con i loro consigli mi hanno aiutato a raggiungere questo traguardo, cercherò di migliorare ancora per ambire all'argento e all'oro ma arrivare sul podio per me è già una grande vittoria».