Acquaviva delle Fonti, Anna Tatangelo in concerto per la Sagra del Calzone

BARI - Torna l’appuntamento enogastronomico con la tradizionale Sagra del Calzone, patrocinato della Regione Puglia e ideato nel 1971 dal Cav. Giuseppe Cirielli, per l’amore verso la propria terra e le sue tradizioni, giunto alla 51esima edizione.

Un evento che si conclude questa sera con il concerto gratuito di Anna Tatangelo alle 21 in piazza Vittorio Emanuele II. Qui per l’occasione saranno allestiti stand gastronomici, fieristici e il palco per l’intrattenimento e gli spettacoli live in programma.

Obiettivo celebrare il sapere e i sapori trasmessi di generazione in generazione, in cui il protagonista indiscusso sarà proprio il calzone di cipolla e ricotta forte.