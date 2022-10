Fiera del Levante, a Bari anche un palco con conduttori-ologrammi

BARI - Un palco olografico dove proiettare l'ologramma di persone che in diretta interagiscono e dialogano con altre persone fisicamente presenti, che permette di immergere relatori all’interno di contenuti digitali tridimensionali o di dar vita a scene interamente olografiche: dal 15 al 23 ottobre, alla Fiera del Levante, il Salone dell’innovazione ospita Evholo, startup di Predict, azienda innovativa nel settore dell’healthcare, che propone il concetto di realtà aumentata e comunicazione olografica. Evholo realizzerà l’installazione di un palco Olografico grazie a Optip, il software di comunicazione multicanale basato su tecnologie di realtà aumentata che permette di trasportare in tempo reale una persona in ologramma in qualsiasi parte del mondo, coprendo qualsiasi distanza e riducendo anche l’utilizzo di mezzi di trasporto con conseguente diminuzione di emissioni di CO2.