È di Bari il laureato in Giurisprudenza più giovane d'Italia

BARI - Fra un mese compirà 21 anni, ma è già laureato in Giurisprudenza: il suo nome è Nicola Vernola, barese doc, ed è il più giovane laureato in Giurisprudenza d'Italia. Ha conseguito la laurea ieri alla Luiss di Roma, discutendo una tesi in Diritto tributario sulla neutralità dell'Iva e le sue concrete applicazioni.

Nicola Vernola è figlio d'arte. Proviene da una famiglia di avvocati, a cominciare dal nonno, di cui porta il nome, che fu anche ministro della Cultura. Ha iniziato le elementari a 5 anni ed è entrato all'università a 16 anni e mezzo, dopo essersi diplomato al Flacco di Bari.

La sua passione è il Diritto tributario. Adesso sta pensando di iscriversi ad un master, proprio su questa materia.