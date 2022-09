Bonus trasporti, entro oggi la convalida: due ore di fila alla stazione di Bari

BARI - Oltre due ore di coda alla biglietteria Trenitalia della stazione centrale di Bari. È l’effetto del bonus trasporti che prevede un credito di 60 euro sull’abbonamento. Il bonus si chiede online ma entro il 30 settembre deve essere convalidato in biglietteria. In Puglia i pendolari devono così rivolgersi alle poche biglietterie fisiche rimaste: a Bari essendo l’ultimo giorno c’è gente in attesa da tutta la Puglia. Di qui le lunghe attese alle biglietterie.