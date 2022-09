Bari, un progetto di ricerca dedicato a Cassano sociologo e giornalista

BARI - Domani 28 settembre alle 11, nell’aula Don Tonino Bello dell’Università di Bari sarà presentato alla comunità accademica, e non, il progetto finanziato dal Corecom Puglia dal titolo «Franco Cassano articolista e studioso dell’informazione», che ha come oggetto di ricerca la sua attività di studioso dei processi culturali, comunicativi e dell’informazione, come emerge da alcuni saggi dedicati a queste problematiche e dalla sua attività di articolista sulle pagine dell'“Unità” e dell' “Avvenire”.

Saranno presenti il rettore dell’Università di Bari Stefano Bronzini, la prorettrice uscente Anna Maria Candela, Giuseppe Elia (direttore del Dipartimento ForPsiCom), Giuseppe Moro (direttore del Dipartimento Scienze Politiche), Rossella Matarrese (consigliera dell’Ordine dei giornalisti della Puglia). Per il Master in Giornalismo dell’Università di Bari, promotore dell’iniziativa, ci saranno Luigi Cazzato (responsabile scientifico del progetto e coordinatore del Master), il giornalista Lino Patruno (Direttore didattico) e la docente universitaria Armida Salvati. Rappresenterà il Corecom il vicepresidente Felice Blasi, che interverrà con una relazione dal titolo «Franco Cassano: per un'autocritica del giornalismo contemporaneo».

Saranno proprio gli allievi e i docenti del Master in Giornalismo, fra cui Maddalena Tulanti e Lino Patruno, ad implementare il progetto, insieme a docenti ex-allievi e colleghi del professor Cassano come Onofrio Romano, Daniele Petrosino, Alfredo Ferrara, Sabino Di Chio e Patrizia Calefato, i quali condurranno nelle settimane a seguire una serie di seminari sui temi cari al sociologo del pensiero meridiano in connessione al mondo dell’informazione.