Bari, giornata della lingua dei segni, la fontana di piazza Moro si illumina di blu

BARI - In occasione della Giornata internazionale delle Lingue dei segni che si celebra domani l'amministrazione comunale di Bari, accogliendo la richiesta della locale sezione dell’Ente nazionale sordi farà illuminare di blu la fontana monumentale di piazza Moro. L’occasione fa parte dell’iniziativa della Wfd (Federazione internazionale delle persone sorde) che, con la sfida 'Blue Light for Sign Languages', si legge in una nota, «intende rendere più forte il messaggio e unire il mondo, i suoi cittadini, le comunità e le società attraverso la luce blu, facendo rumore intorno alla sordità». La Giornata internazionale è celebrata «per ricordare ogni anno al mondo la necessità di riconoscere, promuovere e proteggere le oltre 200 differenti lingue dei segni nel mondo». "Tale risoluzione - viene spiegato - promuove il riconoscimento legale delle lingue dei segni nazionali - equiparate alle lingue nazionali parlate e scritte - per proteggere la diversità linguistica ed evidenzia la necessità di prevedere servizi accessibili e per garantire il pieno sviluppo e la piena realizzazione dei diritti umani delle persone sorde».