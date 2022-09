Donazione midollo osseo, la torre del Palazzo di Città di Bari illuminata per settimana Admo

BARI - Una panchina con i colori dell’Admo (associazione donatori midollo osseo), il bianco ed il rosso, e la torre di Palazzo della Città illuminata di rosso saranno due delle iniziative in programma a Bari per il progetto nazionale 'Match it now' (dal 18 al 25 settembre), dedicato all’informazione, rivolta prevalentemente ai giovani, sul tema della donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche. L'obiettivo di 'Match It Now 2022', si legge in una nota del Comune di Bari, è quello «di raggiungere almeno 1.000 nuovi iscritti al registro dei donatori su tutto il territorio italiano».

Tra le iniziative in programma a Bari a cura delle sede locale di Admo, domani, alle ore 9, l’allestimento di una panchina posizionata sul lungomare Araldo di Crollalanza, all’altezza del civico 5 sarà: tra le doghe alternate, anche la scritta 'La differenza sei tu. Per ogni vita donata, per ogni vita salvatà. Ad inaugurare la panchina ci saranno Maria Stea, presidente di Admo Puglia, ed il presidente del Municipio 1. Inoltre, martedì 23 settembre, in piazza del Ferrarese dalle ore 16 alle 20, a bordo di un’autoemoteca, alcuni volontari Admo Puglia si occuperanno di tipizzare sia tutti i cittadini già iscritti al sito www.donatoriadmo.org sia quanti sceglieranno di farlo in quel momento (a quest’ultimi basterà iscriversi compilando i documenti direttamente sul posto). All’iniziativa parteciperanno anche alcuni giocatori del Bari.

Non solo Bari ma in tutta la Puglia sono ben tredici le città del Tacco d'Italia che contribuiranno alla diffusione e al successo su tutto il territorio dell’evento nazionale promosso da Admo - Associazione Donatori Midollo Osseo, insieme a Ministero della salute, Centro Nazionale Trapianti, Centro Nazionale Sangue, Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo (IBMDR), Federazione Adoces e associazione Adisco, con il patrocinio di Rai per il Sociale. Match It Now 2022 ha come obiettivo quello di raggiungere quota 1000 tipizzati su tutto il territorio italiano.

Admo Puglia grande protagonista, in questo contesto, già a partire dalla metà di settembre fino ad ottobre inoltrato: Foggia e San Severo (Fg), Spinazzola (Bt), Bari, Altamura, Gravina in Puglia, Gioia del Colle e Castellana Grotte (Ba), Castellaneta (Ta), Brindisi e Mesagne (Br) e Galatone e Tricase (Le) unite in un significativo percorso alla ricerca del tipo giusto (come noto, purtroppo la compatibilità di midollo osseo all’interno della propria famiglia è una variabile molto rara e in caso di malattia è quasi sempre necessario rivolgersi al registro dei donatori, in cui solo 1 iscritto su 100.000 può essere compatibile).

Tante le collaborazioni attivate dai singoli referenti nelle singole, tante le iniziative in agenda, tante le opportunità per i pugliesi di età compresa tra i 18 e i 35 anni, con un peso corporeo di almeno 50 kg e in buono stato di salute per procedere con il prelievo di sangue propedeutico alla tipizzazione e con l’iscrizione al Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo.