Festa Popoli a Bari, amichevole di calcio tra consiglieri e migranti

BARI - Nell’ambito della XVII edizione della Festa dei Popoli, in programma a Bari dal 20 al 22 maggio, si disputerà domenica 15 maggio, alle ore 10, sul campo sportivo Capocasale, una partita di calcio tra la squadra composta dai consiglieri comunali di Bari e dall’associazione Marcobaleno, e una rappresentativa multietnica di atleti. L’evento è inserito nel cartellone di «Migrants Music Manifesto - Aspettando la Festa dei Popoli», il progetto internazionale cofinanziato dal Programma Europa Creativa della Commissione Europea (del quale Abusuan è il partner italiano) che, attraverso incontri, mostre, spettacoli e dibattiti, si propone l’obiettivo di dissipare i pregiudizi e ad allertare la popolazione sui contributi positivi della presenza di migranti e rifugiati in Europa. La Festa dei Popoli è un evento interculturale realizzato dal centro Abusuan in collaborazione con i Missionari Comboniani, la Regione Puglia e il Comune di Bari.