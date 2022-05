Torna a Bari la «Race for the Cure»: il motto è «Ritorno alla normalità»

BARI - Il record da battere quest’anno è il «ritorno alla normalità» con una corsa liberatrice dopo due anni di restrizioni imposte dalla pandemia per ritrovarsi insieme, prendersi cura della propria salute puntando sulla prevenzione. Ritorna così a Bari dal 13 al 15 maggio prossimi la XVI edizione della «Race for the cure» organizzata da Komen Italia, la manifestazione per la lotta ai tumori del seno.

La XVI edizione della corsa rosa è stata presentata oggi nella sala consiliare del Comune, dalla presidente del comitato regionale Puglia Susan G.Komen, Linda Catucci, e dal presidente nazionale, Riccardo Masetti, insieme con il sindaco, Antonio Decaro (che ha assicurato anche quest’anno la sua partecipazione alla corsa), il presidente della Regione, Michele Emiliano, e i numerosi sponsor e partner dell’evento. In piazza Libertà sarà allestito il Villaggio Race con aree mediche e tematiche nelle quali saranno offerti gratuitamente esami diagnostici di screening per le principali patologie femminili e dove si potrà partecipare a iniziative di sport, fitness, sana alimentazione e benessere psicologico. Domenica 15 ci sarà il momento più importante con la corsa di 5 km e la passeggiata di 2 km sul lungomare di Bari. Subito dopo la premiazione cui parteciperà anche il Corpo di Ballo della Taranta. «Quest’anno il villaggio della salute è ricco di iniziative a soprattutto di prestazioni gratuite dedicate ai cittadini - ha spiegato Linda Catucci - quindi non ci saranno soltanto le quattro unità mobili a servizio della lista di donne fornita dal welfare del Comune, ma altre prestazioni diagnostiche e soprattutto un importante convegno. Questo è un progetto basato sulla prevenzione, sulla gioia di vita e di ricominciare, una corsa per recuperare tutto quello che è stato perso».

«Mi fa piacere tornare a correre in città e mi fa piacere indossare la maglia della prevenzione - ha detto il sindaco Decaro - io ci ho sempre messo la faccia in questa corsa e anche l'esperienza personale e familiare per spiegare a tutti i mie concittadini quanto è importante la prevenzione e quanto sono importanti le indagini diagnostiche».

Il Gruppo FS si conferma fra i maggiori sostenitori della Race for the Cure. Nella prima tappa dell’edizione 2022, che si è svolta a Roma al Circo Massimo dal 5 all’8 maggio, è stato assegnato il Premio FS per la ricerca scientifica alle ricercatrici Alba Di Leone e Chiara Naro, impegnate nell’azione di contrasto ai tumori del seno. L’evento viene promosso anche attraverso i monitor di bordo su Frecce e treni Regionali di Trenitalia e sui canali media del Gruppo FS. Inoltre, una campagna di comunicazione interna invita i dipendenti a unirsi alla squadra FS, oppure a effettuare una donazione per sostenere le attività dell’Associazione Komen Italia.