Bari, auto contro moto in viale Europa: centauro grave in ospedale

BARI - Un incidente è avvenuto ieri sera in viale Europa a Bari, al rione San Paolo. Una moto e un'auto si sono scontrate e il motociclista, un 38enne, è rimasto ferito, sembra in modo grave. L'uomo è stato soccorso dal personale del 118 e condotto al Policlinico, in prognosi riservata. Sul posto la polizia locale per ricostruire la dinamica dell'accaduto.