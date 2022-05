Puglia, Lopane (Con): «La nostra lista presente in quasi tutti i comuni»

BARI - Gianfranco Lopane, assessore al Turismo, eletto nella lista Con spiega le ragioni del civismo emilianista che scende in campo nelle prossime comunali pugliesi.

Dalle regionali alle amministrative. Che obiettivi per “Con”?

«Stiamo provando a costituire un movimento politico partendo da una lista elettorale. Abbiamo iniziato il 28 luglio scorso, superando il gap delle difficoltà pandemiche. Nei comuni “Con" sarà presente per stimolare la coalizione della Puglia, una formula rivelatasi vincente alle regionali».

Il vostro civismo per cosa si caratterizza?

«Apertura alle competenze presenti sul territorio, nonché per la partecipazione dei giovani amministratori alla gestione della cosa pubblica al fine di evidenziare che la Puglia è terra di accoglienza, non solo di ospitalità turistica: soprattutto un luogo in cui si possono realizzare delle opportunità. Mi riferisco alle imprese che vengono a investire ai tanti soggetti di estrazione manageriale che scelgono questa ragione per trasferirsi e far fruttare il proprio talento, con la formula del “southworker”. Nel nostro pantheon c’è l’ecologia del “Sì”, non quella protestataria: la parola d’ordine è lo sviluppo per un nuovo risorgimento pugliese».

Dove ci sarà il simbolo di Con?

«In provincia di Bari e Taranto in tutti i comuni dove si vota, nel Salento ci saremo a Galatina e Galatone. Avremo anche liste civiche che nei piccoli comuni si richiamano alla nostra ispirazione».

A Bitonto sosterrete il candidato sindaco di centrodestra Domenico Damascelli…

«Ci sono alcuni casi in cui con rammarico dobbiamo registrare che il tavolo della coalizione dei pugliesi non ha prodotto una alleanza. Lo stesso succede a Giovinazzo, a Gravina, Mottola, Galatina».

Queste spaccature peseranno nel percorso regionale?

«No, perché sono legate a dinamiche localissime, mentre a Taranto e Martina Franca siamo parte del percorso unitario. A Barletta sosterremo Santa Scommegna, con il consigliere Tupputi in prima linea nel presentare un lista molto competitiva. A Molfetta siamo al fianco del candidato Lillino Drago».

Chi sono vostri candidati sindaco?

«A Santeramo l’avvocato Vincenzo Casone, a Gravina il funzionario Asl Giacinto Lagreca. A Palagiano c’è Domiziano Lasigna, sindaco uscente; poi Michele Sollecito, candidato sindaco di Giovinazzo, che si muove nell’alveo dell’amministrazione De Palma, di cui è stato vicesindaco».

Che ruolo svolge Emiliano nel vostro progetto?

«Il governatore è il nostro leader ma soprattutto il garante della carta dei valori che presenteremo nelle prossime settimane, per fornire ai nostri sostenitori un perimetro di idee e metodi di impegno nelle città e nei territori».

Il passo dopo le comunali, sarà preparare le politiche?

«Guardiamo con attenzione al campo largo di Enrico Letta, affinché possa evolvere come una grande “coalizione degli italiani”, non aggregando in nome delle appartenenze novecentesche, ma in funzione degli obiettivi a raggiungere per l’Italia».

Il contributo di “Con” alla giunta Emiliano?

«Abbiamo due assessorati di sviluppo, con il mio impegno nella industria del turismo e quello nello sviluppo imprenditoriale e nell’innovazione di Alessandro Delli Noci».

Sul Piano casa…

«Cerchiamo di tenere insieme occupazione e rispetto del diritto al paesaggio. Su questo il nuovo nostro consigliere Stefano Lacatena, sta dando un contributo per arrivare ad una ulteriore chiarezza normativa».