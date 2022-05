Bari, 18 medaglie per il Cc Barion al meeting di Sabaudia

BARI - Vagonata di medaglie conquistate a Sabaudia dal Canottieri Barion nel Meeting Nazionale del Sud di canottaggio. Il bilancio finale è di 18 medaglie, di cui 5 ori, 7 argenti e 6 bronzi, in una due giorni che ha visto la partecipazione di 870 atleti ripartiti su 743 equipaggi per un totale di 46 società rappresentate. "Diciannove - è scritto nellanota del sodalizio barese - i canottieri del CC Barion partiti dalla Puglia e subito in gran spolvero sin dalla finale del singolo femminile Under 18 (1° anno) con Gabriella Biscardi. Quindi la bella doppietta centrata in doppio Under 18, 1° anno e poi nella stessa specialità ma nella categoria Under 18, 2°-3° anno. L’oro è andato, rispettivamente, ai più giovani Carlo Barbone e Antonio Schirone, davanti ai vogatori di Telimar e l’altro equipaggio del CC Barion composto da Alessandro Campobasso e Claudio Straziota, e quindi a Francesco Capone e Giancarlo Leonetti, che hanno preceduto sulla linea d’arrivo il CRV Italia e la LNI Barletta».

Gli altri ori sono arrivati da Luigi Dolce nel singolo Over 17 e dallo stesso Capone nel singolo Under 18, 2°-3° anno. Nella categoria Allievi i sette argenti. Bis per Federica Schirone nelle due gare di 7.20 Allievi B2 ma anche per Francesco Biscardi e Riccardo Traversa, giunti secondi nelle rispettive gare di singolo 7.20 Allievi C e poi, assieme, nel doppio. Stesso piazzamento per altre due singoliste, Lucilla Barbone ed Elena Casamassima, nel 7.20 Allieve C, sottocategoria che le ha viste conquistare anche un bronzo nella gara di doppio. I bronzi sono invece arrivati da Andrea Mele nel 7.20 Allievi B1, da Nicola Circella nel singolo Cadetti e dai quattro di coppia: Luigi Dolce, Ilaria Bovio, Gabriella Biscardi e Claudio Straziota fra gli Open Mix e Giancarlo Leonetti, Alessandro Campobasso, Carlo Barbone ed Antonio Schirone in Under 18. Ora c'è un’altra settimana di allenamenti prima delle gare a Piediluco, per la disputa del secondo Meeting Nazionale.