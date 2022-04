Bari, basta un po' di sole e i baresi si fiondano in spiaggia

BARI - Basta un po' di sole e di caldo che i baresi non resistono e si fiondano in spiaggia per godersi il mare. La foto postata dal sindaco Decaro parla da sola: «tra un impegno istituzionale e l'altro a Bari è arrivata la bella stagione», scrive su Facebook il primo cittadino.

Ed è proprio così. Trai temerari amanti dell'estate anticipata c'è chi si fa anche un bagno in acqua. Presa d'assalto la spiaggia di Pane e Pomodoro.