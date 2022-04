BARI - Da Bari a Leopoli carichi di farmaci: la catena di solidarietà continua. «Siamo felici di comunicare ai cittadini che il carico straordinario di farmaci promosso dal Comune di Bari in rete con Federfarma e l’Ordine dei farmacisti è arrivato in questi giorni a Leopoli», dice con soddisfazione l’assessora al Welfare Francesca Bottalico. Si tratta di un carico del valore di 23.000 euro, «circa una tonnellata di medicinali, selezionati e organizzati grazie alla preziosa collaborazione delle farmacie che hanno aderito all’iniziativa», ha aggiunto Bottalico.

Sono state 39 le farmacie coinvolte mentre i tir che hanno trasportato il carico sono stati messi a disposizione dalla Protezione civile e dall’Ufficio di Gabinetto della Regione Puglia. Bottalico ringrazia i baresi per la generosità e solidarietà dimostrate e tutte le associazioni coinvolte, «con le quali - ha detto - stiamo potenziando le attività di accoglienza e sostegno rivolte a tutti i migranti e i profughi provenienti da paesi in guerra e povertà, che continuiamo a supportare come sempre».

Ha espresso la sua gratitudine anche il presidente di Federfarma Puglia Francesco Fullone mentre il presidente dell’Ordine dei farmacisti Bari-Bat Luigi D’Ambrosio Lettieri ha evidenziato il ruolo fondamentale di farmacisti e farmacie. (ANSA).