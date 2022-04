Il Carnevale di Putignano conquista con Farinella la Bit di Milano

PUTIGNANO - Farinella e Putignano con il suo Carnevale incantano i visitatori della Bit di Milano, con la città che si rende protagonista della «Puglia colorata», quella pronta ad incantare operatori turistici e visitatori della prossima estate 2022.

Il padiglione regionale della Puglia alla Borsa Internazionale del Turismo ha accolto due giorni fa la delegazione di Putignano composta dal presidente della Fondazione Carnevale, Maurizio Verdolino, dalla vice presidente Mary Adone e dalla maschera di Farinella interpretata dall’attore Dino Parrotta. Un’altra interessante vetrina promozionale per il carnevale di Putignano che, grazie anche alla presenza di Farinella ha attratto visitatori e operatori di settore.Durante la giornata sono state distribuite card promozionali sul Carnevale, sulle bellezze di Putignano e l’invito a partecipare all’evento estivo che animerà la città del Barese dal 24 giugno al 3 luglio 2022.

L’evento estivo a Putignano con il suo «Villaggio di Farinella» è stato lanciato ufficialmente durante una conferenza stampa congiunta con i rappresentanti del Comune di Manfredonia, svoltasi nella sala conferenze del Padiglione della Regione Puglia. Con il Comune di Manfredonia si è avviato una sorta di gemellaggio nel nome del Carnevale che unisce i due territori.

Inoltre, alla BIT era presente anche uno dei maestri cartapestai putignanesi, il pluripremiato Deni Bianco che, grazie alla partecipazione ad una selezione della Regione, ha potuto rappresentato in fiera l’artigianato artistico pugliese presentando in anteprima alcune sue opere in formato gadget turistico.

«Siamo a Milano, nella più importante fiera del turismo, per lanciare l’evento estivo del carnevale di Putignano, - ha spiegato Maurizio Verdolino, presidente del Carnevale di Putignano - rappresentiamo l’anima e il colore della Puglia più autentica e a fine giugno avremo modo di mostrarlo ai tanti turisti che da anni ormai scelgono la Puglia per il proprio soggiorno dedicato ad arte, spettacoli e bellezze».

Accanto al presidente Verdolino e a Farinella che non poteva mancare certo anche l’assessore regionale pugliese al turismo e allo sviluppo economico, Gianfranco Lopane. «Il carnevale che colora l’estate pugliese è un’assoluta novità che, grazie a Putignano e a Manfredonia e alla loro storia e cultura del carnevale, ci permetterà di ampliare l’offerta culturale e di intrattenimento proprio nel periodo in cui la Puglia ha il più alto numero di turisti. Inoltre - ha sottolineato Lopane - oltre all’evento, i visitatori e i turisti in Puglia potranno apprezzare l’artigiano artistico anche legato al carnevale con i suoi straordinari esempi nella lavorazione della cartapesta, ad oggi sicuramente un fiore all’occhiello del nostro territorio».