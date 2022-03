Bari: arriva il superdj Gabry Ponte

BARI - Superconsolle con Gabry Ponte sabato 26 marzo al New Circle - Palaghiaccio di Bari. Il deejay, tra i più importanti esponenti della dance italiana e membro del gruppo Eiffel 65, si esibirà all’interno del festival «Let’s dance», uno dei primi grandi appuntamenti nel capoluogo pugliese, dopo la lunga pausa del settore eventi e spettacoli.

Organizzato da Anonima group, realtà che opera in Puglia e Basilicata, l'evento si suddividerà in tre stage, con generi musicali diversi e numerosi dj locali ed emergenti che si alterneranno in consolle.

Protagonista principale sarà, appunto, Gabry Ponte, tra le icone degli ‘anni 90 e dei 2000. Il suo percorso musicale ha avuto inizio nel 1990, quando ha iniziato a esibirsi in vari club del capoluogo piemontese e cimentandosi nelle produzioni solo tre anni dopo. Una tappa fondamentale è stata certamente la creazione del trio Eiffel 65, con Maurizio Lobina e Gianfranco Randone, nel 1999. Il loro singolo «Blue» fu un successo planetario che ha raggiunto il primo posto in 24 paesi, con un totale di oltre 10 milioni di cd venduti.

«Il successo - ha raccontato Gabry Ponte - è arrivato come un fulmine a ciel sereno. Di lì, per due anni, sono stato spesso lontano dall’Italia. Al rientro dal tour tra un album con gli Eiffel 65 e l’altro, ho intrapreso il percorso da solista. Poi le due strade si mischiarono. Realizzai un disco che riprendeva un vecchio pezzo di Battiato e di lì mi venne l’idea di provare a realizzare delle produzioni dance in italiano. Una di queste, "Cosa resterà" divenne il nuovo singolo del gruppo».

Durante la serata, alla quale si potrà accedere prenotando l’ingresso attraverso il sito, Gabry Ponte proporrà un set nel quale mixerà in rassegna le proprie hit del passato che gli hanno permesso di ottenere la notorietà e i successi più recenti che lo hanno consacrato come un produttore maturo e sempre attuale.

Il Palaghiaccio è in via Caldarola, 6; infoline 3406853730; apertura, ore 22.