Nella top 100 di Forbes per i giovani talenti italiani c'è anche un pugliese

BARI - Nella top 100 dei giovani talenti italiani stilata da Forbes c'è anche un pugliese/lucano: si tratta di Rocco Limongelli, 25 anni. Ha frequentato le elementari a Potenza e poi il Liceo Fermi a Bari. Il giovane imprenditore si occupa di ricerca nell'ambito della regolazione dei robot sociali con particolare interesse per il ruolo chiave svolto dall'antropomorfismo nell'interazione uomo-robot.

Rocco è ora un dottorando in giurisprudenza presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Studi Avanzati e svolge il ruolo di ricercatore per Marie Skłodowska-Curie Early-Stage (ESR) nell'ambito del progetto PERSEO finanziato dall'UE (PERSONalized Robotics as SErvice Oriented applications).

Il volume realizzato da Forbes uscito a marzo racconta le storie di quei giovani geniali, innovativi, coraggiosi che hanno già dato prova di meritare un posto di riguardo nel loro settore di competenza. Sono i protagonisti del progetto Under 30, giunto alla sua quinta edizione in Italia.