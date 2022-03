Cede il terreno e si apre una voragine profonda 10 metri, tanta paura ma nessun ferito nel barese

RUTIGLIANO – Una voragine profonda dieci metri si è aperta nella notte (intorno alle ore 4), a Rutigliano in via Noicattaro, in un'area verde tra due palazzine. Un forte rumore ha svegliato i residenti, che hanno subito chiamato i vigili del fuoco. Lo squarcio, ampio quasi cinque metri, ha portato alla luce una cisterna di cui, gli stessi residenti non erano a conoscenza.

Nell'acqua presente all'interno della cisterna, galleggiavano le giostrine dei bambini, presenti nella zona crollata del parco. Per fortuna, il cedimento del terreno è avvenuto in piena notte, quando la zona era deserta, e quindi non ha provocato feriti. Per i dovuti e necessari accertamenti, i vigili del fuoco hanno fatto evacuare le palazzine vicine. Solo dopo qualche ora, i residenti hanno potuto far ritorno nelle proprie abitazioni, visto che il crollo non ha intaccato le fondamenta delle case vicine.