Bari, spaccata vetrina associazione italo-ucraina: «Solo uno sfregio, non hanno rubato niente»

Una vetrina spaccata. È il regalo che ignoti hanno fatto stanotte all'associazione italo-ucraina in via Giulio Petroni a Bari. Da poche ore era incominciato il passaparola per cercare di raccogliere beni di prima necessità da spedire alla popolazione in guerra e c'è stato chi ha pensato bene di dimostrare in un modo violento la sua presenza. «Non hanno rubato nulla – ha commentato Tatiana, una delle referenti del centro -, solo pochi oggetti in metallo. Uno sfregio che non riusciamo a spiegarci».

Intanto la macchina della solidarietà è a pieno regime. Dalla sede dell'associazione è un via vai continuo. Il gran cuore dei baresi si è messo in cammino.