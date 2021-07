Monopoli, centri commerciali saccheggiati: tre persone denunciate

Bari - Agenti del Commissariato di Monopoli hanno denunciato tre cittadini rumeni accusati di aver rubato merce da centri commerciali per un valore di 1000 euro.

La polizia ha infatti intercettato una Ford Focus, con delle persone a bordo, che si muoveva in maniera sospetta. L’auto è stata fermata, i tre occupanti sottoposti ad identificazione: si tratta di un nucleo familiare domiciliato nella città di Messina, composto dal marito di 44 anni, dalla moglie di 43 anni e dal figlio della coppia, un giovane di 27 anni, tutti con precedenti di polizia per rapina, furto e reati inerenti gli stupefacenti. Durante il controllo, inoltre, gli agenti hanno notato alcune borse nascoste sotto degli indumenti, posizionati in modo da celarne il contenuto.

Nelle buste sono stati trovati numerosi oggetti e derrate alimentari di provenienza furtiva: cacciavite multifunzione, misuratori di pressione, macchinette per cucito, spazzolini elettrici e confezioni varie di alimenti. Dalle indagini è emerso che i tre rumeni avevano saccheggiato due distinte attività commerciali. Il veicolo è stato sequestrato, avviato l’iter per notificare la misura di prevenzione del divieto di ritorno nel comune di Monopoli per tre anni.