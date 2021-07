Furto di farmaci al 118 di Alberobello, indagati due infermieri

Alberobello (Bari) - Avrebbero sottratto farmaci e dispositivi di protezione individuale dalla postazione del 118 di Alberobello, dove erano in servizio. Due infermieri di 59 e 67 anni, quest'ultimo in pensione, sono indagati per peculato: al primo i carabinieri hanno notificato, su disposizione del Tribunale di Bari, un provvedimento cautelare di interdizione dalla professione; nei confronti del secondo è stato eseguito un decreto di sequestro preventivo pari a 2.600 euro, equivalente al valore della merce asportata.

L'inchiesta è partita dopo la segnalazione di un medico, anche lui in servizio nella stessa postazione del 118 di Alberobello: in più occasioni si era accorto dell'ammanco di farmaci dalla valigia a bordo dell'automedica. Gli accertamenti hanno poi rivelato che la Asl, con cadenza settimanale, veniva rifornita con un quantitativo di medicinali superiore al reale consumo dell'utenza.

I sospetti di sottrazioni dal magazzino sono stati poi confermati dalle riprese delle telecamere, installate dagli investigatori: nelle immagini si vedono i due indagati introdursi nel deposito, in ogni giornata di servizio prestato, prelevare numerosi farmaci e nasconderli nei pantaloni o nelle giacche, per poi allontanarsi.

I farmaci di cui si sarebbero appropriati sono principalmente cortisoni e antinfiammatori, poi garze, protettori gastrici, mascherine FFPP2, siringhe e lacci emostatici destinati alle esigenze delle ambulanze. Gran parte della merce è stata poi ritrovata dai militari nelle perquisizioni a casa dei due indagati e negli armadi spogliatoio utilizzati nel luogo di lavoro.