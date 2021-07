Bari, panchina rossa sul lungomare contro la violenza di genere

BARI - Una panchina rossa, sul lungomare di Bari per ricordare tutte le donne vittime di violenza e di genere e, invitare a denunciare. L’iniziativa è nata dall’idea dell’Associazione Gens Nova ed è stata subito condivisa dall’Anteas e dalla Federazione Nazionale Pensionati Cisl Bari, che da sempre pongono particolare attenzione al tema, dal Municipio 1 del Comune di Bari e dall’Aiga di Bari.

L’obiettivo è, oltre a trasmettere un messaggio attraverso un simbolo collocato in un luogo molto frequentato, fornire un aiuto concreto a tutte quelle donne che sono vittime di violenza attraverso l’installazione di una targa che riporta il numero di emergenza 3405600875, attivo 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, per ricevere le richieste di aiuto a sostegno delle vittime di violenza e stalking, che si possono rivolgere in pieno anonimato.

La panchina sarà inaugurata lunedì 19 luglio alle ore 9.30 data dell’entrata in vigore della legge sulla violenza sulle donne n.69 del 19 luglio 2019 codice rosso, sul Lungomare di Crollalanza a Bari, alla presenza di Antonio Maria La Scala Presidente Gens nova, di Anna Rita Franchini - consigliere nazionale Gens Nova, di Lorenzo Leonetti Presidente Municipio 1 – Bari, Daniela T. Santamato Presidente Aiga sezione di Bari, Vincenzo Lezzi Responsabile Federazione Nazionale Pensionati CISL Bari; Carmela Piccolo Presidente Anteas Bari.