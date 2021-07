Bari, spazi di prossimità: contributi a fondo perduto

BARI - Un sostegno a fondo perduto di 15mila euro massimo per le organizzazioni che gestiscono attivamente uno o più spazi di proprietà pubblica destinati ai giovani e all’innovazione sociale, come Laboratori Urbani, Laboratori Urbani Mettici le Mani, Laboratori Urbani in Rete e Luoghi Comuni. E’ l’Avviso pubblico, «Spazi di prossimità», della Regione Puglia che resterà aperto sino al 29 luglio.

«Spazi di Prossimità è un avviso a sportello articolato su due linee di intervento complementari per conciliare la necessità di assistenza nel breve periodo con l’esigenza di avviare una ri-programmazione nel medio periodo, favorendo interventi che consentano di riorganizzare la fruizione dei contenuti culturali e sociali e di adeguare gli spazi per il rispetto delle regole del distanziamento sociale. Complessivamente sono stati stanziati 120mila euro.