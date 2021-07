Asl Bari propone uso medici Usca per vaccinazioni

Bari - Utilizzare le Usca, le Unità speciali per l’assistenza a domicilio dei pazienti Covid, per dare supporto alla campagna vaccinale: è la proposta avanzata dall’Asl Bari alle organizzazioni sindacali dei medici. L'azienda sanitaria sta valutando con la Regione se l’ipotesi è fattibile dal punto di vista normativo. L’attività assistenziale a domicilio verrà comunque garantita, ma visto l’andamento epidemiologico e il calo dei casi, l’idea è di usare i medici delle Usca nei mesi estivi per accelerare la campagna vaccinale.