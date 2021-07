Bike economy, sbloccato il progetto della ciclovia

Mola di Bari - Bicicletta che passione: il cicloturismo quest’anno, come non mai, unisce la Puglia dal Gargano al Barese, al Salento e alla costa jonica; sono moltissimi, infatti, i turisti che si preparano a partire per una vacanza sostenibile in Puglia proprio su due ruote. Già lo scorso anno, i dati Isnart-Legambiente avevano dimostrato come in Puglia il turismo ciclabile avesse tutte le carte in regola per diventare una tendenza, consapevole e sostenibile, ricca di potenzialità per le persone e il territorio stesso. «Quest’anno i dati superano di gran lunga le aspettative - spiega Domenico Ancona, tour operator di Conversano -: molte più persone, coppie, solitari e famiglie, scelgono una vacanza con bicicletta al seguito, per scoprire, a ritmo di pedalate lente e naturali, la meravigliosa regione che abitiamo. Probabilmente entro un paio di anni, organizzare una vacanza on the road, in sella a una bici, sarà la normalità. Uno strumento, la bicicletta, finora sottovalutato o comunque relegato solo a pochi appassionati, ma che ha tantissime potenzialità. Le due ruote, infatti, sono il simbolo della coesione sociale e di una nuova e consapevole percezione della realtà, più lenta e attenta». Non solo: un viaggio su due ruote rivitalizza i territori, risveglia il commercio, rilancia la cultura; basti pensare alla valorizzazione dei vecchi tratturi, delle lame, delle aree archeologiche che 5 comuni del Sud Est Barese concretizzeranno grazie al progetto di una ciclovia intercomunale, sbloccato nelle scorse ore a due anni dalla sua presentazione e dopo la pausa imposta dalla pandemia.

Ci sono i sospirati pareri favorevoli della Città Metropolitana di Bari e della Regione Puglia che ha concesso la Vas (Valutazione ambientale strategica) sul progetto ammesso a finanziamento dalla Regione per 1,4 milioni di euro, che prevede la realizzazione di una pista ciclabile intercomunale tra Mola di Bari (comune capofila), Polignano a Mare, Conversano, Rutigliano e Monopoli. Una infrastruttura che punta a valorizzare le coste, i centri abitati, la Riserva dei laghi, il Parco degli Ulivi, l’area archeologica di Madonna di Grottole e San Vito, i regi tratturi e le lame San Giorgio e Giotta. L’intervento, pronto per passare alla fase della progettazione esecutiva che precede il bando di appalto e la cantierizzazione, si sviluppa nell’ambito di uno strumento di pianificazione regionale della mobilità delle aree urbane ed è frutto di una proficua collaborazione che vede i comuni unire forze e idee da una parte per migliorare la qualità della vita delle rispettive comunità, dall’altra per potenziare la capacità attrattiva del territorio, in un’ottica di sostenibilità e di interazione con l’intero sistema di promozione dell’offerta turistica, importante in questa zona del barese. L’intervento - fa notare Palazzo di città - si inserisce in un momento particolare. Una indagine congiunta «Isfort» (Istituto superiore di formazione e ricerca per i trasporti) e «Osservatorio Audimob-stili e comportamenti di mobilità degli italiani», relativa all’impatto del lockdown sui comportamenti di mobilità degli italiani, evidenzia un dato significativo: il 26,8% dei cittadini si propone di usare regolarmente la bicicletta (+13,2% rispetto al 2020).

Con un tempismo quasi cronometrico rispetto all’emergenza pandemica, giunge la notizia della realizzazione di questo progetto che punta a sviluppare la mobilità lenta e ad interconnettere nei cinque comuni del Sud Est Barese il trasporto ferroviario con la mobilità sostenibile. Su 79 comuni partecipanti, il progetto dell’associazione tra comuni del Sud Est si era classificata al quarto posto. Ora, quell’idea, condivisa dai sindaci, sta trasformandosi in progetto. Ad imprimere una accelerata all’intervento è il Consiglio metropolitano di Bari che comunica di aver approvato in via definitiva il «Piano Metropolitano della mobilità ciclistica denominato Biciplan Metropolitano»: «Si tratta di uno strumento di pianificazione strategica - informa l’ente di via Spalato - frutto del lavoro di co-progettazione avviato in questi anni dalla Città metropolitana con tutti i Comuni del territorio. Sono in fase di ultimazione le procedure di affidamento degli incarichi per le progettazioni esecutive».

Secondo le previsioni dell’ex Provincia, entro fine 2021 il progetto potrà essere appaltato, entro la primavera 2022 potrà essere cantierizzato.