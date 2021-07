Toghe sporche a Bari? La Procura chiude le indagini

Bari - La Procura di Lecce ha chiuso le indagini sulla vicenda delle presunte mazzette in cambio di scarcerazioni facili sfociata il 24 aprile scorso nei clamorosi arresti dell'ex gip del tribunale di Bari, Giuseppe De Benedictis, e del noto penalista barese Giancarlo Chiariello.

Sono undici le persone indagate a vario titolo per corruzione in atti giudiziari e rivelazione del segreto d’ufficio. Chiariello è stato scarcerato e messo agli arresti domiciliari nei giorni scorsi. Per De Benedictis, che si è dimesso dalla magistratura, la difesa ha depositato istanza di revoca della misura ed è in attesa della decisione del gip.

Dall’avviso di chiusura emerge che le accuse si fermano a quelle che hanno portato alle misure cautelari.