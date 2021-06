Burocrazia, sindaco del Barese occupa cabina Enel per protesta

Bari - Il sindaco di Acquaviva delle Fonti occupa la cabina Enel. Davice Carlucci ha deciso di protestare così contro i ritardi nei lavori di piazza Kennedy. Con un post su facebook ha comunicato di aver occupato la cabina dell'Enel «dopo mesi di attesa degli interventi necessari per il completamento di lavori in piazza Kennedy. Aspetto che arrivino gli operai. Non è possibile che per un lavoro del genere debbano passare sei mesi. O si cambia il ritmo di esecuzione delle opere pubbliche o non spenderemo nemmeno l'1% dei finanziamenti del Recovery Plan». Al momento Carlucci rimane seduto sulla cabina.