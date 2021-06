Bari, allarme cinghiali al San Paolo: il Comitato di Santa Rita chiude la Cappella

BARI - I cinghiali tornano ad invadere il quartiere San Paolo. Ecco un esemplare immortalato mentre rovista tra l’immondizia in cerca di cibo facendo danni per le strade. A denunciarlo è il comitato Santa Rita dove alcuni animali da tempo fanno irruzione nella cappella dedicata a Santa Rita, mangiando le piante e importunando i fedeli che sostano da quelle parti per avere un po' di pace. Da qui la decisione di chiudere la cappella di via Giovanni Candura ad angolo con Pacifico Mazzoni già alle 20.30. «Sono fuori controllo per evitare altri danni - spiegano in una nota - siamo costretti a chiudere in anticipo. Ci scusiamo con i tanti devoti che ogni giorno giungono questo posto di pace nel Cuore del Quartiere San Paolo». «La speranza è che questo problema possa risolversi al più presto, nel bene di tutti i residenti del Quartiere che da tempo vivono nel terrore», concludono.