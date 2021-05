Bari, scontro tra auto e moto su Corso Cavour: un ferito

BARI - Incidente stradale nel centro di Bari: un'auto e una moto si sono scontrati su Corso Cavour poco fa in mezzo al caos del pomeriggio nel capoluogo pugliese dove una fiumana di persone sono accorse a dare un'occhiata. Una persona sarebbe rimasta ferita nell'impatto. Sul posto il personale del 118 e i vigili urbani per accertare le cause del sinistro. Secondo una prima ricostruzione la moto guidata da un signore di mezza età, sarebbe stata travolta da una Mercedes all’incrocio con via Alberto Sordi, nei pressi del Teatro Petruzzelli.

Probabilmente la causa del sinistro è una mancata precedenza. Il motociclista è stato soccorso e trasportato in ospedale in codice giallo. Il traffico ha subìto notevoli rallentamenti.