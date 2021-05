Bari, addio a Riccardo Giorgino: ex direttore della Scuola di Endocrinologia a Medicina

BARI - È morto il professore Riccardo Giorgino, ex primario di Endocrinologia del Policlinico di Bari, ritenuto un luminare nel campo della ricerca. «Tutta la comunità del Policlinico di Bari - si legge in una nota - piange la scomparsa del professor Riccardo Giorgino. Una vita dedicata alla medicina e una straordinaria passione per la ricerca scientifica. Il mondo scientifico perde una delle personalità più rappresentative che ha contrassegnato la storia della sanità pugliese e del Policlinico di Bari». Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, l’assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pier Luigi Lopalco, l’azienda ospedaliero-universitaria Policlinico di Bari con il suo direttore generale Giovanni Migliore «si stringono al dolore del figlio, professore Francesco Giorgino, e dei familiari».