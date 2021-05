Bari, pedinava donne e anziani e scippava loro i cellulari: preso

Bari - Prima pedinava le vittime - quasi sempre donne e anziani - poi, scippava loro il cellulare nel momento stesso in cui erano intente a chiacchierare al telefono.

È stato arrestato a Poggiofranco, e adesso è in prigione, un cittadino extracomunitario di origini senegalesi. I carabinieri di Bari Picone hanno stretto il cerchio, dopo numerose denunce e segnalazioni, attorno a un 27enne con precedenti analoghi, che risiedeva irregolarmente in Italia. L'uomo seguiva le vittime, poi approfittando di un momento di distrazione strappava loro di mano il telefonino e fuggiva a piedi per le vie limitrofe.

Fondamentali, per le indagini, le telecamere di videosorveglianza della zona. I carabinieri hanno potuto notare in questo modo un uomo di colore che con cappellino, zainetto in spalla e abbigliamento sportivo si aggirava sempre nelle stesse fasce orarie per le vie del quartiere.

Ricercato, è stato rintracciato nei pressi del Policlinico di Bari, dichiarato in arresto e condotto nella Casa Circondariale di Bari.