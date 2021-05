Bari, gli agenti della stradale li fermano per un controllo e in 3 li aggrediscono: parabrezza spaccato, calci e pugni

Nella giornata di ieri la polizia di Bari ha arrestato due uomini e denunciato un minore dopo un'aggressione agli agenti della polizia stradale durante un normale controllo. In tarda serata sulla SS16 in direzione Sud, all'altezza del quartiere Japigia, i poliziotti della Stradale hanno notato un'auto di grossa cilindrata ferma in corsia di emergenza sul senso di marcia opposto, con tre persone sedute sul guard-rail; pertanto gli agenti hanno invertito il senso di marcia per verificare se avessero bisogno di aiuto; alla richiesta degli agenti, due dei tre hanno iniziato a minacciare ed inveire verbalmente nei loro confronti, per poi passare alle vie di fatto aggredendoli fisicamente con calci e pugni, danneggiando anche il parabrezza dell’auto. Anche i poliziotti della Squadra Volanti, intervenuti in soccorso, sopraggiunti sul posto sono stati violentemente aggrediti dai tre, violenti anche una volta accompagnati in Questura.

Gli aggressori sono due pregiudicati classe ‘97 e ‘70, ed il fratello di quest’ultimo, un minore incensurato del 2005, tutti residenti a Mola di Bari; i due maggiorenni sono stati arrestati per lesioni, resistenza, minaccia a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato, mentre il minorenne, per ragioni di età, è stato solo denunciato per gli stessi reati.

I poliziotti della Polizia Stradale, vittime dell’aggressione, sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo.

Ai tre è stata contestata anche la sanzione amministrativa per la violazione del coprifuoco.