E dopo San Nicola un murale per Santa Rita

Bari - «C’era stata fatta una promessa dal sindaco nel 2019. Realizzare un murale di Santa Rita sulla facciata della Cappella intitolata alla Santa qui al quartiere San Paolo, dove la venerazione per la Santa delle cause impossibili è molto sentita. Sono passati quasi due anni, ma ancora non abbiamo una risposta». Michele Genchi è il responsabile dei festeggiamenti in onore della Santa e affida al giornale la sua preghiera nei confronti delle Istituzioni. «Lo scorso febbraio alcuni tecnici del Comune vennero a verificare la fattibilità del progetto, ma poi nulla più se ne è saputo – sottolinea Genchi -. Qui nel quartiere la devozione verso Santa Rita è molto viva. Attorno alla Santa ci stringiamo in questi momenti così difficili, la nostra preghiera sarebbe più forte con un murales che farebbe coppia con la grande immagine di San Nicola già realizzata».

«Vorremo tanto che il sindaco ci dicesse di sì ed aiutasse a realizzare questo progetto. Per la nostra comunità è importante. Pensavamo ad un gemellaggio con Cascia, magari la possibilità di venerare le sante reliquie e impreziosire la cappella con un grande murale sarebbe un sogno che si avvera. Lo chiedono in tanti. In attesa del 22 maggio i balconi si stano già vestendo con le immagini di Santa Rita e le rose. Io sono convinto che Decaro manterrà la sua promessa, ma vorremo sapere i tempi».

E in attesa di risposte c’è un’altra preghiera che troverebbe sicuramente il favore della Santa. «Ci piacerebbe come comitato che quest’anno ci venga data la possibilità di far sfilare i tamburisti. Non possiamo fare la benedizione delle rose, le celebrazioni rituali, ma almeno che il quartiere venga animato dal suono dei tamburi. Le persone potrebbero restare in casa e vedere e sentirei tamburisti che passano con lo stendardo. L’anno scorso è stato impossibile, ma almeno questo semplice rito ora potrebbe essere permesso».

I giri per festeggiare la Santa sono due: la sera del 21 maggio quando tradizionalmente Santa Rita muore, i tamburi sfilano tra le 21 e le 24, e poi di nuovo il 22 maggio dalle 17 alle 21. «Noi preghiamo perché si possa onorare la Santa».