Anche a Bari l'annullo filatelico delle professioni sanitarie

Bari - Anche il capoluogo pugliese, con Roma e Napoli, è sede di presentazione con annullo filatelico del francobollo, appartenente alla serie tematica «Il senso civico» dedicato alle professioni sanitarie. Appuntamento allo Sportello Filatelico nell'ufficio postale di Piazza Umberto I.

Sono trecentomila gli esemplari emessi dal Ministero dello Sviluppo Economico, per una tariffa di un euro e 10 centesimi. Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. Bozzetto a cura di Isabella Castellana.