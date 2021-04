La nuova vita di bar e ristoranti sul mare: sul nuovo lungomare di S. Spirito una ruota panoramica

BARI - Una ruota panoramica vicino al mare, per ammirare la costa dall'alto nel periodo estivo. Sarà installata a Santo Spirito, in piazza dei Mille, molto probabilmente dall'ultima settimana di maggio: sarà alta 17 metri, con un diametro di 11. Più piccola di quella ospitata in passato in piazza Diaz, ma comunque una attrazione per i pendolari della tintarella. L’ex frazione balenare programma l’arrivo dell’estate: a breve saranno pubblicati i bandi rivolti alle associazioni del territorio per organizzare eventi culturali e sportivi (gare veliche e attività di canoa e surf, per esempio, e i concerti all’aperto). I tavolini accanto ai bar, alle pizzerie e ai ristoranti saranno fra i punti di forza dell’offerta rivolta ai turisti e ai residenti.



Riqualificazione del lungomare E il progetto di riqualificazione del lungomare fa passi in avanti. Il sindaco, Antonio Decaro, e l’assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Galasso, hanno incontrato i progettisti incaricati di cambiare il volto alla strada che delimita il porticciolo. Il progetto ha una forte impronta pedonale: sarà ampliata la superficie sottratta alle automobili per farne isole dedicate al passeggio e alle attività commerciali in un punto strategico del quartiere. Una forte impronta verde sarà conferita dalla presenza dei nuovi alberi che seguono l’intera linea della baia, oltre alla scelta dei materiali per la pavimentazione. L’idea è quella di optare per una soluzione con masselli autobloccanti che consentono anche la permeabilità del suolo. Ci sarà comunque una nuova rete di acque meteoriche per lo smaltimento delle acque piovane e di quelle trattate.

La novità di questa nuova versione del progetto è l’introduzione della pista ciclabile bidirezionale pensata in corrispondenza del lato mare: l’obiettivo è ridurre le interferenze con le numerose attività commerciali che avranno più spazio a disposizione. Sarà prevista una nuova illuminazione e impianti di videosorveglianza, per accrescere il senso di sicurezza fra i cittadini e i negozianti.

L’importo dei lavori ammonta a 2 milioni di euro. Il progetto sarà inviato alla Soprintendenza per i pareri da trasferire nella progettazione esecutiva per poi appaltare l’opera. La scommessa è pubblicare la gara preliminare all’apertura del cantiere entro la fine dell’anno.



San girolamo Intanto è stato aggiudicato anche il secondo locale della «piazza del mare». La società Cultour, sul lungomare di San Girolamo, gestirà entrambi gli spazi riservati alla ristorazione. Con un’offerta al massimo rialzo nella percentuale del 720% rispetto al valore stimato della concessione, per la durata di 12 anni, la struttura è andata alla società che già aveva presentato un’offerta per i locali che si trovano sul lato opposto dell’immobile: in questo caso il rilancio è stato del 960%. Anticipa Silvio Dodaro, presidente del consiglio di amministrazione di Cultour srl: «In entrambe le strutture sarà realizzata un'attività di bar-ristorante caratterizzata da innovazioni tecnologiche. In una verrà valorizzata la tipicità della nostra enogastronomia di eccellenza. Nell'altra sarà sviluppata un'offerta più orientata a una dieta che privilegia cibi salutari.

L'informalità e la "convenienza" saranno i punti di forza della nostra proposta che si rivolgerà necessariamente anche ai fruitori della spiaggia. In ogni caso, intendiamo contribuire alla piena valorizzazione del waterfront, alla possibilità di farlo vivere tutto l’anno anche attraverso eventi culturali e musicali e favorendo iniziative sociali che puntino soprattutto all'inclusione degli abitanti del quartiere».

Il conto alla rovescia è partito. L’obiettivo è trasformare, già da questa estate, il lungomare di San Girolamo in un luogo più accogliente, dotato di bagni e docce, ma soprattutto di punti ristoro. A giorni saranno pubblicati i bandi per assegnare due chioschi che saranno realizzati lungo la passeggiata.