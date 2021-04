Prima visita in Puglia per il generale Figliuolo

Bari - Prima visita in Puglia del generale Figliuolo. Sarà nel capoluogo venerdì 23 aprile per verificare l'attività dei vari centri attrezzati per il contrasto alla diffusione del Covid. Accompagnato dal Capo del dipartimento nazionale della Protezione civile Fabrizio Curcio, il commissario straordinario per la gestione dell'emergenza sanitaria incontrerà il governatore Michele Emiliano. Previsto a mezzogiorno del 23 un incontro con la stampa nella fabbrica pubblica regionale di produzione di mascherine, nella sede ex Ciapi della zona industriale barese.