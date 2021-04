Corato, incensurata nascondeva in casa mezzo chilogrammo tra cocaina e marijuana: arrestata 46enne

CORATO - Nella tarda mattinata di ieri, i poliziotti della sezione antidroga della Squadra Mobile di Bari e del commissariato di Corato hanno arrestato una 46enne incensurata di Corato, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio del tipo cocaina e marijuana.

Nell’ambito dei servizi antidroga, i poliziotti hanno eseguito una perquisizione domiciliare nei confronti della donna, rinvenendo e sequestrando una cinquantina di dosi di marijuana, nonché altre tre buste, del tipo sottovuoto, contenenti la stessa sostanza stupefacente per un peso complessivo di circa mezzo chilogrammo di marijuana; nel corso della perquisizione gli investigatori hanno rinvenuto e sequestrato anche altri due involucri contenenti questa volta cocaina, per un peso complessivo di 25 grammi e materiale utile per il confezionamento delle singoli dosi, quali bilancino elettronico e bustine vuote.

La donna, terminate le formalità di rito, è stata sottoposta agli arresti domiciliari.