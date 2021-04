Bari, ospedale bloccato dal Covid: parti «vietati» al San Paolo

BARI - «Non potrò partorire all'Ospedale San Paolo dopo che sono stata seguita nel corso di tutta la mia gravidanza e questo solo perché non sono positiva al Covid. Sinceramente mi sembra quasi una discriminazione».

La futura mamma al telefono ha la voce che trema, il momento del parto è una fase delicata e di grande emozione, è necessaria la massima tranquillità per affrontarlo, ma la pandemia ha rimescolato tutte le carte: «Medici ed ostetriche non c'entrano, anzi sono tutti molto dispiaciuti, ma da quando il San Paolo è diventato un ospedale Covid, il reparto di Ginecologia ed Ostetricia è stato di fatto paralizzato per chiunque non abbia contratto il virus»

