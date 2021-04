Policlinico Bari, vaccini anti Covid a pazienti con malattie rare. Domani dosi ad autistici over 16

BARI - Il centro vaccinale del Policlinico di Bari ha preso in carico la vaccinazione dei malati rari che sono già in cura presso le proprie unità operative e in quattro giorni vaccinerà circa settemila pazienti fragili. Con l'allestimento di 60 ambulatori vaccinali, anche nelle cliniche di Neurofisiopatologia, Oculistica e Medicina interna dove i malati ricevono le terapie, sabato 17 aprile saranno vaccinate circa 2500 persone: si tratta di soggetti con malattie rare del rene, malattie rare oculistiche, patologie neurologiche, cirrosi epatica e altre malattie rare di competenza internistica.

Si proseguirà lunedì, martedì e mercoledì con circa 1500 somministrazioni di vaccino al giorno destinate per lo più a pazienti affetti da sclerosi laterale amiotrofica e sclerosi multipla. Oltre alle seconde dosi in programma per i trapiantati e i rispettivi caregiver.

«Stiamo contattando tutti i nostri pazienti affetti da sclerosi laterale amiotrofica, sclerosi multipla, atrofia muscolare spinale, miastenia gravis, malattia corea di Huntington e altre malattie neurologiche rare», spiega la professoressa Maria Trojano, direttrice dell’unità operativa di Neurologia del Policlinico di Bari: «Faccio appello - conclude - ad aderire alla campagna vaccinale che abbiamo fortemente voluto. I pazienti in fase di somministrazione potranno confrontarsi con gli specialisti della nostra clinica che saranno presenti negli ambulatori».

DOSI AD AUTISTICI OVER 16 E FAMILIARI - Domani a Bari si faranno le prime vaccinazioni per pazienti autistici e con disabilità intellettiva grave. Le somministrazioni saranno eseguite negli ambulatori del centro Colli della Neuropsichiatria infantile della Asl, dove accederanno utenti da tutto il territorio provinciale. La programmazione prevede domani 24 somministrazioni e altre 30 domenica. La vaccinazione sarà aperta anche ad un famigliare per paziente.

«La Asl di Bari è tra le prime in Italia ad aver organizzato percorsi vaccinali specifici per assicurare in tempi brevi l'immunizzazione di queste categorie fragili di pazienti over 16 e delle loro famiglie» dice il dg Antonio Sanguedolce, spiegando che «un’equipe multidisciplinare accoglierà i ragazzi ai quali sono stati forniti nei giorni scorsi video e immagini sulle vaccinazioni per aiutarli ad affrontare con serenità il momento del vaccino».

Tre le postazioni vaccinali attrezzate: due ordinarie e una terza dedicata all’eventuale insorgenza di situazione particolari, per i quali è stato previsto un ambiente meno ricco di stimoli. L’equipe multidisciplinare sarà composta da psicologici, tecnici della riabilitazione psichiatrica, logopedisti, psicomotricisti, educatori professionali esperti nella gestione e nel trattamento dell’autismo e infermieri.

Il centro ha messo a disposizione anche un numero di telefono per richieste di informazioni sulle vaccinazioni (080.5842751) e un indirizzo mail: cesarenatalino.porcelli@asl.bari.it .