Modugno, la madre gli nega pezzo di focaccia e lui la minaccia e l'aggredisce: arrestato 22enne

MODUGNO - Avrebbe aggredito la madre che gli aveva negato un pezzo di focaccia e poi anche il compagno convivente di lei intervenuto in difesa della donna.

I carabinieri di Modugno hanno arrestato un 22enne pregiudicato con l’accusa di maltrattamenti contro familiari o conviventi, oltre che minaccia, oltraggio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. E’ accaduto il giorno di Pasqua, al culmine dell’ennesimo litigio per futili motivi «su cui aleggia - ritengono gli investigatori - lo spettro della droga».

Il ragazzo, nel corso della mattinata, avrebbe chiesto alla madre un pezzo di focaccia e, ottenuta una risposta negativa, sarebbe andato su tutte le furie iniziando ad inveire con minacce di morte. A quel punto il compagno della donna, intervenuto per sedare gli animi e far desistere il giovane dall’ennesimo comportamento aggressivo e violento, sarebbe stato a sua volta aggredito fisicamente con calci e pugni, fino all’intervento dei carabinieri. All’arrivo dei militari il 22enne avrebbe continuato a inveire anche contro di loro che, dopo averlo portato in caserma dove il giovane avrebbe strattonato alcuni carabinieri nel tentativo di divincolarsi e fuggire, lo hanno arrestato e condotto in carcere.