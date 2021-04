Covid a Bari, troppi contagi e il Comune chiude parchi e giardini fino al 5 aprile

BARI - Parchi e giardini resteranno chiusi a Bari da domani e fino al 5 aprile «al fine di limitare il rischio di assembramenti nelle prossime giornate di festa». Lo ha disposto il Coc, Comitato operativo comunale, «dato - spiega il Comune in una nota - il sensibile aumento dei contagi da Covid 19», che a Bari hanno superato i 4.300 (dato aggiornato al 30 marzo). In particolare saranno chiusi i parchi e i giardini recintati della città e non si esclude, fa sapere il Comune, che queste restrizioni vengono prorogate anche dopo il lunedì di Pasquetta.